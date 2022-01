Serie B: Vazquez non basta a Iachini, vince il Vicenza di Brocchi. La classifica

Nei recuperi della 19a giornata di Serie B, pareggi tra Parma e Crotone e tra Cittadella e Cosenza. Il Vicenza batte l'Alessandria in extremis

Nei recuperi della 19a giornata del campionato di Serie B non sono mancati risultati sorprendenti. Cittadella e Cosenza si sono divise la posta in palio allo Stadio Pier Cesare Tombolato. All'iniziale vantaggio ospite firmato da Caso ha risposto Okwonkwo allo scadere della prima frazione di gioco. Vittoria importante per il Vicenza di Brocchi che, grazie alla doppietta di Diaw, ha conquistato tre punti preziosi in chiave salvezza contro una diretta concorrente. Il Crotone ha riagguantato in extremis la sfida contro il Parma grazie al gol all'89' dell'ex BariMarras. L'iniziale vantaggio della compagine emiliana era stato siglato da una punizione magistrale battuta dall'ex PalermoFrancoVazquez.