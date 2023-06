Serie B, sold out la doppia sfida tra Cagliari e Bari: attesi oltre 74mila spettatori

Sale l'attesa per il primo dei due incontri tra Cagliari e Bari, che decreterà la terza squadra cadetta promossa in Serie A nella stagione 2022/23. Due sfide decisive per cui, secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", è atteso un doppio sold-out. Sia questa sera all'Unipol Domus con 16mila tagliandi che domenica nella sfida del 'San Nicola' con 58mila, Cagliari e Bari potranno contare su due stadi tutti esauriti per un totale di 74mila spettatori paganti complessivi.