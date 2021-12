Serie B, Parma-Brescia 0-1: Iachini ko, la decide Cistana. La classifica aggiornata

Nel match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, il Brescia ha battuto il Parma per zero a uno

Mediagol (nic) ⚽️

Il Brescia vince a Parma e scavalca il Pisa di Lorenzo Lucca in classifica. Le Rondinelle targate Pippo Inzaghi hanno messo al tappeto la banda Iachini grazie alla rete di Cistana maturata al minuto 7' su assist di Pajac. Ducali che restano, dunque, inchiodati al quattordicesimo posto in classifica, mentre gli ospiti - grazie a questo prezioso successo -agguantano la prima posizione e riscattano la debacle della precedente giornata avvenuta proprio contro il Pisa.

Parma-Brescia 0-1

Di seguito, la classifica aggiornata del campionato di Serie B.