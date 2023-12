Serie B, Nicola Binda: “Spettacolo e record di gol. Il Parma pianta prima bandierina”

"E' come se Babbo Natale stanotte, invece di portare un solo regalo per ogni bimbo, decidesse di lasciarne molti di più. Ma se i bimbi sono stati particolarmente bravi, perché non abbondare? Questo turno prenatalizio ha premiato lo spettacolo, con un record di gol arrivati nel giro di 4 ore che ha fatto girare la testa. Pensate: solo alla 13 a giornata era stata raggiunta quota 30. Stavolta siamo arrivati a 39, con il centro numero 40 negato alla Samp (dalla Var, giustamente) in una partita comunque storica, almeno per la piccola Feralpisalò". Così il noto giornalista sportivo, Nicola Binda, attraverso le colonne dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", dopo le sfide valevoli per la diciottesima giornata del campionato di Serie B andate in scena sabato pomeriggio.