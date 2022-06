Serie B, l’analisi di Schwoch: “Genoa favorito, ma occhio a Palermo, Bari e…”

Sarà sicuramente un campionato avvincente quello della prossima Serie B , con diverse grandi piazze d'Italia a contendersi l'accesso nel massimo campionato. Non solo le retrocesse Cagliari, Venezia e Genoa , ma anche le neopromosse Palermo e Bari , che ritornano nel grande calcio dopo tre e quattro anni di assenza. A proposito del torneo cadetto che verrà, l'ex bomber Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni del Corriere del Sera, stendendo un'analisi delle favorite per la promozione in A:

"Il Genoa parte favorito, ma sarà battaglia con tante squadre storiche come Cagliari, Bari, Palermo, Parma e Venezia. Ha ragione Corvino, puoi sbagliare moglie, ma in Serie B non puoi sbagliare attaccante. Una volta erano i mestieranti e gli allenatori di categoria a fare la differenza, ora ci sono gli specialisti più dei grandi nomi che scendono di categoria per finire la carriera senza più molto da dare"