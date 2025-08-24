Serie B, il programma di oggi: Venezia-Bari big match di giornata

Continua la prima giornata di Serie B. Dopo i cinque match giocati tra venerdì e sabato, in questa domenica di calcio sono quattro le gare in programma, tra le 19:00 e 21:00. Scende in campo lo Spezia, che affronta la cadetteria dopo aver perso la Serie A solo in finale play-off, contro una Carrarese che ha già mostrato buoni spunti in Coppa Italia, nonostante la sconfitta contro l'Udinese. Andrà in scena anche il big match di giornata, tra Venezia e Bari: entrambe le compagini hanno voglia di massima serie, nonostante due percorsi molto diversi la scorsa stagione. Scendono in campo anche Catanzaro e Sudtirol, che vogliono dare continuità all'ottimo campionato dello scorso anno, e Frosinone e Avellino, chiamate a cominciare nel migliore dei modi. Di seguito il programma di tutte le gare: