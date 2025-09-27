Serie B, i risultati delle sfide serali: cade il Monza, pari tra Bari e Samp

Si è concluso il sabato di calcio cadetto: dopo le sfide delle 15, altre due gare sono andate in scena.

Alle 17:30 il Monza ha sfidato il Padova, con i veneti che hanno portato a casa i tre punti. La squadra di Bianco non è apparsa molto brillante nonostante la grande qualità negli 11 titolari, soffrendo più volte le sortite offensive degli avversari. Il gol di Varas, segnato al cinquantunesimo minuto, ha deciso il match. Biancoscudati che raggiungono proprio il Monza a 7 punti.