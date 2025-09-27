Si è concluso il sabato di calcio cadetto: dopo le sfide delle 15, altre due gare sono andate in scena.
Serie B
Serie B, i risultati delle sfide serali: cade il Monza, pari tra Bari e Samp
MONZA-PADOVA 0-1
Alle 17:30 il Monza ha sfidato il Padova, con i veneti che hanno portato a casa i tre punti. La squadra di Bianco non è apparsa molto brillante nonostante la grande qualità negli 11 titolari, soffrendo più volte le sortite offensive degli avversari. Il gol di Varas, segnato al cinquantunesimo minuto, ha deciso il match. Biancoscudati che raggiungono proprio il Monza a 7 punti.
BARI-SAMPDORIA 1-1
Scontro tra due big in difficoltà nella sfida serale tra Bari e Sampdoria. Le due compagini, dopo un primo tempo all'assalto che ha portato ai primi due gol - Depaoli per i blucerchiati, Moncini per i pugliesi - nella seconda frazione hanno rallentato in ritmo, cercando quantomeno di muovere la classifica grazie al punto conquistato. I liguri collezionano il primo punto in campionato, rimanendo all'ultimo posto, mentre la squadra di Caserta raggiunge lo Spezia a quota due lunghezze.
