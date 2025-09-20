Serie B, i risultati delle sfide delle 15: Il Cesena aggancia il Palermo, colpo Juve Stabia al Picco

Alle 15:00 si sono disputati tre incontri di Serie B: il Venezia ha ospitato il Cesena al Penzo, perdendo 1-2, un colpo importante per i romagnoli che raggiungono il Palermo a quota 10 punti. La Juve Stabia ha battuto lo Spezia 1-3 al Picco, mentre Reggiana e Catanzaro hanno chiuso sul 2-2.