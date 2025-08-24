Nella giornata odierna sono andati in scena altri match validi per la prima giornata di Serie B. Alle 19:00 il Venezia ha affrontato il Bari in casa, vincendo 2-1, dopo una gara combattuta, in cui entrambe le compagini non hanno demeritato. Lo Spezia nell'identico orario, ha sfidato la Carrarese, perdendo sorprendetemente 0-2 tra le mura amiche, mostrando ancora piccoli risentimenti della finale persa contro la Cremonese nel 24/25.
Serie B, i risultati dei match odierni: bene il Frosinone, flop Spezia in casa
Alle 21:00, il Frosinone, voglioso di esordire nel migliore dei modi, con Alvini in panchina, ha affrontato l'Avellino, compagine neopromossa. La sfida è terminata con il risultato di 2-0 in favore dei gialloblù, nonostante l'inferiorità numerica per oltre 30 minuti della formazione laziale. Infine, il Catanzaro ha sfidato il Sudtirol, al "Ceravolo", pareggiando 1-1.
