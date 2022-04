Serie B, giornata 33: Pisa-Brescia per la A, Vicenza-Crotone e Monza-Ascoli…

Cinque i match odierni in programma per completare la trentatreesima giornata del campionato di Serie B

Interessante lo scontro al vertice con vista secondo posto, in programma come tutti i restanti match alle 19, tra Pisa e Brescia. Toscani e lombardi separati da un solo punto in graduatoria e padroni di casa guidati da D'Angelo reduci da una fragorosa batosta a Benevento. Il Lecce viaggia a velocità supersonica e le due squadre sono a caccia di una vittoria che mantenga viva le rispettive chances di promozione diretta. Sfida palyoff per un posto al sole tra il Monza, attualmente quinto in graduatoria e reduce da una cocente sconfitta contro il Como, e l'Ascoli che occupa il settimo posto a cinque lunghezze dai lombardi. Vicenza che ospita il Crotone in un match tra due formazioni pesantemente invischiate nella lotta per non retrocedere. Terzultimi i veneti a con ventiquattro punti in classifica, penultimi i calabresi staccati di quattro lunghezze dall'avversario odierno. Una vittoria consentirebbe alla compagine guidata da Brocchi di scavalcare Alessandria e Cosenza, balzando per qualche giorno fuori dalla zona playout. Si preannuncia equilibrio nella sfida tra Cittadella e Perugia: umbri che gravitano nell'anticamera della zona playoff e veneti che distano ben sette punti dall'ottavo posto in classifica attualmente occupato dal Frosinone.