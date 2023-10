Serie B, Gazzetta: “Catanzaro, messaggio alle grandi. E ora c’è anche il Brescia”

Il noto quotidiano analizza le gare del decimo turno del campionato cadetto, andate in scena sabato pomeriggio.

"E ora c'è anche il Brescia". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sui risultati delle gare valevoli per la decima giornata del campionato di Serie B, andate in scena sabato pomeriggio. E sulla vittoria conquistata dal Brescia sul campo della Ternana grazie alla rete messa a segno da capitan Bisoli. Si tratta del settimo risultato utile per i lombardi "belli e aggressivi", mentre prosegue il periodo tutt'altro che brillante per gli umbri, ora quartultimi. "Per i rossoverdi la strada verso la salvezza si fa sempre più dura. Sei punti in dieci partite sono un bottino magro e per recuperare deve necessariamente cambiare marcia".

Esordio con un pari sulla panchina del Bari per Pasquale Marino, con il Modena che ha trovato la rete dell'1-1 in rimonta con Manconi. Un Bari"opaco" che "non sa proprio vincere. [...] E ora deve fare i conti conla diserzione dei tifosi (sono rimasti fuori il primo quarto d’ora) della curva nord, in contrasto con la società. Più di una sensazione, Pasquale Marino dovrà lavorare molto per cambiare rotta a una squadra che stenta a imporre il gioco e a fare gol. E quando riesce a gonfiare la rete avversaria, sifa puntualmente rimontare", si legge.

Ha perso la Cremonese, beffata allo "Zini" dal Sudtirol, mentre allo stadio sono arrivati i fischi dei tifosi grigiorossi. E' la terza sconfitta nelle sei gare disputate dalla Cremonese in casa, dove viaggia "ad un ritmo da retrocessione". Un "cinico Ascoli", invece, ha punito il Lecco nel giorno dell’esordio della coppia Bonazzoli-Malgrati sulla panchina bluceleste. Primo successo in casa per il Pisa che, all'Arena-Garibaldi, ha battuto il Cittadella grazie alle reti dei giovani Piccinini ed Esteves.

"Urlo Catanzaro. Tre gol, un messaggio alle grandi", prosegue la Rosea. La squadra di Vincenzo Vivarini, fra le mura amiche del "Ceravolo", hanno steso la Feralpisalò, conquistando il secondo posto per una notte. "Un secondo tempo da maestri per regalarsi una notte al secondo posto. In attesa di Venezia e Palermo, il Catanzaro continua a volare alle spalle del Parma. Il successo per 3-0 sulla Feralpisalò (3ª vittoria consecutiva) è stato il prodotto di una prova superlativa sui piani collettivo, tattico e individuale", conclude il noto quotidiano.

