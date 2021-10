Serie B, da Crotone-Pisa a Parma-Monza: il programma dell’8a giornata

Sabato 16 e Domenica 17 ottobre andrà in scena l'ottavo turno di Serie B: il programma completo

Sabato 16 ottobre al via l'ottavo turno di Serie B. Nell'anticipo delle ore 14:00 il Pisa di Lorenzo Lucca affronterà in trasferta il Crotone. I nerazzurri - che guidano la classifica con 19 punti, a +4 sulla Cremonese - sono ancora imbattuti in campionato, avendo collezionato sei vittorie ed un pareggio. Gli uomini di Luca D'Angelo, dunque, si apprestano a sfidare un Crotone in piena zona retrocessione ed ancora a secco di vittorie. La squadra grigiorossa allenata da Fabio Pecchia, invece, insegue al secondo posto: sulla strada della Cremonese c'è, però, il Benevento, che non perde da cinque partite. Il big-match è in programma domenica 17 ottobre alle ore 14:00 allo Stadio "Giovanni Zini".

Entrambe protagoniste di un ottimo avvio di stagione, Ascoli e Lecce - appaiate in classifica ad un solo punto di distanza - si affronteranno sabato alle ore 14:00. I salentini vengono da una striscia di quattro vittorie di fila, mentre i padroni di casa allenati da Andrea Sottil hanno avuto un rendimento altalenante, con un vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime tre. Sempre alle ore 14:00 andranno in scena anche le sfide L.R Vicenza-Reggina e Pordenone-Ternana. Se i veneti ed i friulani dovranno provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione (le due compagine sono rispettivamente a quota 1 e 3 punti in classifica), la Reggina - appena fuori dalla zona playoff - cerca i tre punti per il salto di qualità.

Alle ore 16:15, invece, sono in programma due match: Perugia-Brescia e Cosenza-Frosinone. Il Brescia è reduce dalla rocambolesca sconfitta per 4-2 rimediata in casa contro il Como, mentre gli umbri hanno perso soltanto in un occasione quest'anno, collezionando ben quattro pareggi e piazzandosi a quota 10 punti insieme a Cosenza, Reggina e Frosinone. La sfida salvezza tra Como e Alessandria andrà in scena, infine, alle ore 18:30.

Chiuderanno domenica l'ottava giornata del torneo cadetto i due posticipi Parma-Monza e Cittadella-Spal. La squadra di Enzo Maresca sta attraversando un momento negativo, senza successi da quattro gare e con diversi gol subiti. Nove i punti conquistati fin qui, come l'avversario di giornata. I veneti, invece, sfideranno la Spal con l'obiettivo di rimanere attaccati al treno playoff.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 16 ottobre

Pordenone-Ternana alle ore 14:00

Ascoli-Lecce alle ore 14:00

Crotone-Pisa alle ore 14:00

Vicenza-Reggina alle ore 14:00

Cosenza-Frosinone alle ore 16:15

Perugia-Brescia alle ore 16:15

Como-Alessandria alle ore 18:30

Domenica 17 ottobre

Cremonese-Benevento alle ore 14:00

Parma-Monza alle ore 16:15

Cittadella-Spal alle ore 20:30