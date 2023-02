Serie B, classifica marcatori: seconda gioia per Soleri. Sorridono Crociata e Vazquez

Il 2023 comincia a sorridere per Edoardo Soleri, simbolo dello spirito di sacrificio ed abnegazione della formazione di Eugenio Corini. Il Palermo ha riacciuffato il pari in quel di Bolzano contro il SudTirol grazie alla seconda rete stagionale dell'attaccante scuola Roma. Per quanto riguarda la classifica marcatori della Serie B, ci sono stati davvero pochissimi cambiamenti tra le prime posizioni, con il comando del "Pablito" che resta al bomber del Bari, Walid Cheddira, rimasto a quota quattordici gol realizzati. Subito dietro al marocchino biancorosso, insegue Matteo Brunori, capitano dei siciliani, anch'egli a "digiuno" nell'ultimo turno e dunque ancora a tredici reti. Terzo posto per Gianluca Lapadula, con l'italo-peruviano in doppia cifra per il suo Cagliari. Il vero MVP di questa ventiseiesima giornata è però Giovanni Crociata, nato a Palermo, che consolida il proprio momento d'oro con una prestazione da urlo al "Liberati", portando la firma della rimonta del suo Cittadella mettendo in ginocchio la Ternana in extremis. Da incorniciare anche la prestazione di un ex rosanero, ovvero Franco Vazquez, anch'egli autore di una doppietta che è valsa i tre punti del suo Parma allo "Stirpe" contro la capolista Frosinone. L'italo-argentino ex Siviglia giunge a quota sette reti stagionali.