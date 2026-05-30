Dopo due salvezze consecutive, Antonio Calabro potrebbe salutare la Carrarese. Infatti, secondo quanto riportato da TMW, l'allenatore sarebbe ad un passo dalla risoluzione del contratto.

Per la società toscano rappresenterebbe una perdita non da poco conto. Calabro ha guidato la formazione gialloblù alle due salvezze, raggiunte entrambi senza particolare patemi dimostrando anche assetti di gioco interessanti. Per lui, non mancherebbero estimatori, infatti sempre secondo quanto riportato da TMW, avrebbe attirato l'interesse di tante squadre della serie cadetta.

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