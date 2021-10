Serie B, 9a giornata: Pisa beffato dal Pordenone, ok Brescia e Benevento

Concluso il decimo turno di Serie B. Ancora senza vittorie il Pisa, raggiunto nel finale dal Pordenone. Vincono Brescia e Benevento, solo 0-0 tra Lecce e Perugia, male il Parma

Nell'anticipo del venerdì l' Alessandria ha conquistato i tre punti contro il Crotone , vittoria di misura grazie alla rete allo scadere del primo tempo siglata da Kolaj . Diversi big match nelle gare del sabato. Nel turno delle 14 pokerissimo della Ternana al L.R. Vicenza , doppiette per Donnarumma e Partipilo oltre alla rete di messa a segno da Palumbo. L'ha spuntata in extremis il Monza , vittorioso in casa contro il Cittadella grazie al gol di D'Alessandro nel primo dei tre minuti di recupero concessi dall'arbitro. Netto 3-0 per il Benevento contro il Cosenza: reti di Barba nel primo tempo, Lapadula e Tello nel secondo tempo, i campani raggiungono così la terza posizione in classifica. Pareggio a reti bianche infine al "Via Del Mare" tra Lecce e Perugia .

Nei posticipi di sabato 23 ottobre in campo Frosinone-Ascoli alle 16:15 e il derby tra Brescia e Cremonese alle 18:30. I ciociari si sono imposti sui bianconeri per 2-1: doppio vantaggio firmato nel primo tempo firmato da Gatti e Ricci, non basta ai marchigiani il gol di Bidaoui al minuto 65. È Spalek, invece, a regalare i tre punti alle Rondinelle siglando la rete dell'1-0 contro la Cremonese all'83'. Tre gare invece domenica. Alle 14 il Pisa dell'ex rosanero, Lorenzo Lucca, è stato beffato dal Pordenone fanalino di coda del campionato cadetto. All' "Arena Garibaldi" i padroni di casa in vantaggio con Antonio Caracciolo, ma sono stati raggiunti al 97' da Folorunsho che permette ai suoi di guadagnare un punto preziosissimo. Alle 16:15 la Reggina ha battuto il Parma 2-1, non basta per i ducali il gol dell'ex Palermo, Franco Vazquez. Nell'ultima gara del turno pareggio per 1-1 tra Spal e Como.