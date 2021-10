Serie B, 9^ giornata: il Pisa di Lucca a caccia di riscatto, derby Brescia-Cremonese

Al via il nono turno del campionato cadetto. Lo start quest'oggi con l'anticipo in programma per le ore 20:30 tra Alessandria e Crotone. Il Pisa di Lucca impegnato contro il fanalino di cosa Pordenone, derby infuocato Brescia-Cremonese sabato

⚽️

Al via il nono turno del campionato di Serie B con l'anticipo delle ore 20.30 in cui si affronteranno quest'oggi Alessandria e Como in un match importante in chiave salvezza.

Domani alle ore 14.00 in campo il Benevento contro il Cosenza. I giallorossi sono reduci da tre pareggi consecutivi e l'obiettivo è restare attaccati alla scia playoff. Big match tra Lecce e Perugia, distanziate di sole due lunghezze nella classifica del campionato cadetto. La compagine di Marco Baroni non ha ancora perso tra le propria mura amiche e si trova attualmente in terza posizione dietro Cremonese e Pisa. Gli umbri, invece, sono la miglior difesa del campionato con sole cinque reti subite in otto partite disputate. Chiudono il turno delle ore 14.00 le sfide Ternana-L.R Vicenza e Monza-Cittadella. I rossoverdi e i lombardi sono entrambi a quota 10 e vanno a caccia di punti pesanti per risalire la china.

Alle ore 16:15 al "Benito Stirpe" si sfideranno in una gara intensa e vibrante Frosinone e Ascoli. Entrambe le franchigie hanno avuto un calo di rendimento nell'ultimo mese, gli ospiti sono comunque sulla scia delle "grandi" mentre i ciociari sono ancora a quota dieci punti in classifica appaiati con Ternana e Monza. Chiude il turno del sabato il derby infuocato tra Brescia e Cremonese. I team sono divisi da due punti e i grigiorossi vogliono portare a casa l'intero bottino per continuare il proprio inseguimento al Pisa primo nella classifica del torneo cadetto.

Domenica 24 ottobre alle ore 14.00 scenderà il campo proprio l'equipo nerazzurro dell'ex Palermo, Lorenzo Lucca, contro il fanalino di coda Pordenone. I toscani hanno incassato la prima sconfitta nella scorsa giornata contro il Crotone, mantenendo però la testa della classifica. I neroverdi, di contro, non hanno ancora vinto in campionato, raccogliendo solamente un punto nelle precedenti otto giornate.

Ultimi due match del nono turno di Serie B le gare Reggina-Parma, in programma alle ore 16:15, e Spal-Como prevista per le ore 20:30.