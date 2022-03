Serie B, 31a giornata: pari tra Parma e Lecce, ok Monza e Ternana. La classifica

Terminati i primi anticipi della 31a giornata di Serie B, vincono Ternana, Monza e Reggina, pari tra Parma e Lecce

Archiviate le prime quattro gare del sabato di Serie B , match validi per la 31a giornata. Vincono di misura Monza e Reggina , tris della Ternana all' Alessandria . Pari al "Tardini" tra Parma e Lecce .

La compagine brianzola conquista la quarta vittoria consecutiva e la vetta della classifica. Il Monza supera il Crotone in extremis con la rete dell'ex Barberis, arrivata nel quinto e ultimo minuto di recupero della gara dell'U-Power Stadium. Stesso risultato per la Reggina, gli amaranto vincono il derby calabrese contro il Cosenza, in rete Folorunsho nel primo tempo su calcio di rigore.