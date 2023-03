Serie B, 30^ giornata: le formazioni ufficiali di Reggina-Cagliari

La Reggina ospita il Cagliari al Granillo, nel match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie B. Un impegno fondamentale per la classifica in chiave playoff. I padroni di casa - con una gara in meno rispetto agli avversari - occupano attualmente il sesto posto in classifica a quota 42 punti, esattamente come il Cagliari.