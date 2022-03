Serie B, 28a giornata: vincono Pisa e Monza, pari tra Parma e Reggina. La classifica

Chiuse le prime gare del sabato di Serie B, valide per la 28a giornata. Vincono Pisa, Monza e Spal, pari tra Parma e Reggina

⚽️

Terminate le prime gare del sabato, valide per il ventottesimo turno di Serie B. Vince di misura il Pisa a Pordenone, tre punti anche per il Monza in extremis, la Spal supera il Como. Pari al "Tardini" tra Parma e Reggina.

Seconda vittoria consecutiva per il Pisa, adesso virtualmente al secondo posto dietro al Lecce. I nerazzurri conquistano i tre punti di misura in casa del Pordenone, sempre più ultimo. In gol il nuovo acquisto Torregrossa alla mezz'ora del primo tempo. Monza che vince in extremis nei minuti di recupero nella trasferta al "Tombolato", contro i padroni di casa del Cittadella. Vantaggio brianzolo dopo tredici minuti con Valoti e pareggio granata con il rigore di Baldini, nel secondo tempo però la compagine lombarda resta in doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Augusto e Donati. Nell'ultimo dei sei minuti di extra-time, il nuovo entrato Ciurria regala la vittoria a mister Stroppa.

Pareggio per il Parma, quarto risultato utile di fila, contro la Reggina. Dopo venti minuti i ducali passano con la rete di Brunetta, alla mezz'ora della ripresa i calabresi pareggiano con Lombardi, stop per la Reggina dopo due vittorie consecutive. Vince infine la Spal in casa del Como, un gol per tempo con Vido e Melchiorri.

Di seguito la classifica aggiornata, in attesa dei restanti match della 28a giornata:

Lecce 52

Pisa 52 *

Brescia 51

Cremonese 50

Monza 48 *

Benevento 47

Frosinone 44

Cittadella 42 *

Ascoli 42

Perugia 41

Reggina 39 *

Como 36 *

Parma 34 *

Ternana 34

Spal 31 *

Alessandria 24

Cosenza 23

Vicenza 18

Crotone 15

Pordenone 12 *

*una partita in più