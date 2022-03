Serie B, 27esimo turno: vincono Lecce e Pisa, pari tra Monza e Parma. La classifica

Sono emersi i risultati finali dei match validi per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B

E' passata da poco in archivio la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Vittoria pesante per il Lecce che mantiene salda la prima posizione in classifica con una lunghezza di vantaggio rispetto al Brescia. Solo un pari tra Monza e Parma con i ducali che avevano sbloccato l'incontro al minuto 30' grazie alla rete dell'ex Palermo Franco Vazquez. Tre punti preziosi per il Pisa che grazie ai gol di Puscas, Benali e Torregrossa si rilancia in zona play off.