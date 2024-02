Serie B, 25esima giornata: ko Cittadella, ok Bari e Parma

Dopo il pareggio a reti inviolate tra Ascoli e Cremonese, nell'anticipo andato in scena ieri sera, prosegue la venticinquesima giornata di Serie B con i match delle 14.00. Cinque in totale le gare andate in scena in contemporanea. Poker dello Spezia contro il Cittadella, con i bianconeri che ritrovano i 3 punti dopo due giornate. Ancora un successo per il Bari nella sfida casalinga contro la Feralpisalò, dopo la vittoria contro il Lecco nello scorso turno di campionato. Ampio successo del Cosenza in casa del Lecco fanalino di coda. Ko interno della Reggiana contro la Ternana deciso dalle reti di Sgarbi e Raimondo. Successo per il Parma capolista nella sfida interna contro il Pisa, che allunga sulla Cremonese seconda in classifica. Alle 16:15 le sfide Palermo-Como, Sampdoria-Brescia e Catanzaro-SudTirol.