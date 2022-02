Serie B, 25a giornata: pari tra Pisa e Parma, pokerissimo Spal con la Ternana

Terminate le gare del turno infrasettimanale della 25a giornata di Serie B. Pari tra Parma e Pisa, vincono Spal e Monza

Il Pisa viene fermato dal Parma all'Arena Garibaldi, i nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 con i ducali e mancano il sorpasso in classifica. Torta a vincere il Monza dopo la sconfitta della scorsa contro il Pisa, i brianzoli rifilano quattro reti al Pordenone e agganciano il Brescia al quarto posto. In gol Valoti con una doppietta, Colpani e Gytkjaer, gol della bandiera per i Ramarri firmato da Di Serio.