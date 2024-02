Serie B, 24esima giornata: ok Parma e Venezia, ko Cittadella, pari per la Cremonese

I risultati delle sfide andate in scena questo pomeriggio alle 14.00, valide per la ventiquattresima giornata di Serie B.

Dopo l'anticipo tra Como e Brescia, andato in scena ieri sera e terminata con il successo dei padroni di casa deciso da una rete di Strefezza, prosegue la ventiquattresima giornata di Serie B con le sfide delle 14:00. Successo del Parma in casa del Cittadella, che allunga sulla Cremonese seconda a 45 punti dopo il pareggio interno contro la Reggiana. 1-1 tra Modena e Cosenza. Vittoria del Venezia sul Sudtirol per 3 reti a 0. Secondo successo consecutivo per il Palermo, che si impone sulla Feralpisalò con i gol di Ranocchia e Soleri.