Serie B, 24a giornata: vince il Pisa, show Ternana a Parma. Ok Ascoli e Reggina

Concluse le prime gare del sabato di Serie B, valide per la 24a giornata. Torna a vincere il Pisa, bene Ternana e Ascoli. La classifica aggiornata

Si chiudono le gare delle ore 14 valide per la 24a giornata di Serie B . Vince il Pisa in rimonta a Monza , la Ternana rifila tre gol al Parma . Bene Ascoli e Reggina , pari tra Vicenza e Spal .

Dopo più di un mese il Pisa torna a vincere in campionato, i nerazzurri rimontano il Monza all'U-Power Stadium. Brianzoli in vantaggio con la rete dopo otto minuti di Valoti, poco dopo risponde però l'ex Palermo, Puscas, per il pareggio momentaneo. Nella ripresa sfortunato autogol di Pereira che regola i tre punti ai toscani. Netto 3-0 dell'Ascoli in casa con l'Alessandria, vantaggio alla mezz'ora con Saric, nella ripresa i bianconeri mettono la gara in ghiaccio nel giro di sette minuti, con Bidaoui prima e Botteghin poi.