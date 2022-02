Serie B, 23esimo turno: Cremonese-Parma e Spal-Reggina, il Pisa ospita il Vicenza

Il programma dei match in programma questo pomeriggio alle 18:30 e valido per la ventitreesima giornata di Serie B

La Serie B torna in campo per il turno infrasettimanale. La 23^ giornata di campionato andrà in scena con 10 gare spalmate in due giorni: martedì 15, con 6 incontri in programma, e mercoledì 16 febbraio con i restanti quattro match. Apriranno le danze Ternana-Monza, Pisa-Vicenza, Cosenza-Perugia, Cremonese-Parma, Pordenone-Cittadella e Spal-Reggina .

Gli estensi sono reduci dal pesante ko rimediato in casa Monza e sono in cerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona playout. Momento opaco anche per la Reggina, che dopo un buon avvio di stagione si trova al quattordicesimo posto in classifica. Si affronteranno al "San Vito" Cosenza e Perugia, con la formazione ospite reduce da due vittorie consecutive, e i padroni di casa dal pareggio contro il Vicenza. Grande occasione per Cremonese, volata al secondo posto in compagnia del Pisa dopo la vittoria contro il Cittadella, e decisa per questo ad insidiare il Lecce primo in classifica. In campo questo pomeriggio anche Ternana e Monza: sfida tra due squadre reduci da momenti diametralmente diversi. I rossoverdi guidati da Lucarelli cercano punti salvezza, mentre i brianzoli puntano alle prime posizioni. Alle 18:30 si affronteranno anche Pisa e Vicenza, con la formazione ospite obbligata a fare punti - dopo il pareggio in casa contro il Cosenza - per alimentare le speranze salvezza. Dopo il ko contro la Cremonese, il Cittadella scenderà in campo per affrontare il Pordenone di Bruno Tedino: reduce, a sua volta, dal pesante ko rimediato contro il Parma e per questo in cerca di riscatto.