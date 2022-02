Serie B, 21a giornata: Frosinone a Perugia, il Lecce sfida il Benevento. Il programma

La Serie B torna in campo con la 22a giornata di campionato. Cinque le gare in programma sabato, tra cui spiccano Monza-Spal e Pisa-Ternana. Grande attesa per il big match di domenica tra Benevento e Lecce allo stadio Via Del Mare

⚽️

La Serie B torna in campo con il ventiduesimo turno. Ben cinque delle dieci gare si disputeranno sabato 12 febbraio alle ore 14:00. Chiude il turno il big match di giornata Lecce-Benevento, in programma domenica.

Due squadre emiliane saranno impegnate in due gare ad alto coefficiente di difficoltà. Il Parma, che ha vinto una sola partita delle sette gare con Iachini in panchina, arriva al confronto con il Pordenone sulla carta da favorito. Per gli uomini di Bruno Tedino una chance da non sprecare per rimanere agganciati alla zona play-out. La Spal sarà, invece, ospite del Monza. Allo Stadio Brianteo sfida tanto insidiosa per i biancazzurri, quanto fondamentale per non scivolare nella zona retrocessione, ad oggi distante solo due punti. Discorso diverso per gli uomini di Stroppa che si trovano al settimo posto con l'obiettivo di rimanere agganciati alla parte alta della graduatoria.

Trasferte tutt'altro che semplici per Cremonese e Ternana che affronteranno rispettivamente Cittadella e Pisa. I grigiorossi, al Tombolato, proveranno a conquistare i tre punti, con l’ambizione di mantenere il quarto posto che garantirebbe un ottima posizione in chiave play-off. Discorso discorde per gli umbri, impegnati sul campo dei pisani secondi in classifica, per mantenere la metà della classifica. Sabato, alle ore 14:00, Vicenza e Cosenza andranno a caccia di punti pesanti. Il Frosinone, quinto in classifica, sarà ospite del Perugia di Massimiliano Alvini e Manuel De Luca. E sarà uno dei due match di cartello della ventunesima giornata, con i gialloblù che si trovano a soli tre punti dal Pisa di Lucca secondo.

Il Reggina ospiterà, invece, il Crotone di Francesco Modesto per ritrovare una vittoria che manca da nove giornate. Il Brescia dovrà superare l'ostacolo Alessandria per provare a mantenere il terzo posto in classifica. Partita che rischia di essere aggravata dalla situazione allenatore che avvolge le rondinelle, con la clamorosa permanenza di Pippo Inzaghi dopo un paradossale esonero a seguito del pareggio contro il Cosenza. Infine, domenica 13 febbraio, alle ore 15:30, al Via Del Mare, si sfideranno il Lecce ed il Benevento di Fabio Caserta. Il confronto rappresenta il secondo big match di questo turno di Serie B, con i pugliesi in piena corsa per il salto di categoria. I giallorossi sono a digiuno di vittorie da tre partite di fila e, per rimanere agganciati al treno promozione diretta, sono chiamati al successo. Allo stesso orario, l'Ascoli affronterà il Como fra le propria mura amiche.