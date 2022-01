Serie B, 20a giornata: ok Monza e Alessandria, pari Brescia e Pisa. La classifica

Concluse le prime gare del sabato valide per la ventesima giornata di Serie B, vincono Monza e Alessandria, pari tra Brescia e Pisa

⚽️

Terminate le gare delle 14 del sabato di Serie B, valide per la ventesima giornata. Vince di misura il Monza sulla Reggina, ok anche Ascoli e Alessandria. Pari tra Brescia e Ternana, sorpasso mancato per le rondinelle, 1-1 tra Como e Crotone.

Il Monza guadagna tre punti importanti e si porta a ridosso della Cremonese, superando anche il Lecce, in attesa delle gare mancanti. Mattatore della Reggina, avversaria dei brianzoli, è Danny Mota, che porta in vantaggio i suoi al minuto 52. Occasione di sorpasso in testa fallita per il Benevento, che al "Moccagatta" di Alessandria incassa due reti dai padroni di casa. Un gol per tempo per i piemontesi, Lunetta e Casarini consegnano la vittoria alla compagine di Moreno Longo.

Pari per il Brescia, che non va oltre l'1-1 con la Ternana e rimane in seconda posizione dietro al Pisa capolista. I rossoverdi passano in vantaggio con la rete di Sorensen dopo dodici minuti, colpo di testa preciso su calcio d'angolo dell'ex Palermo, Cesar Falletti. Nella seconda metà del primo tempo un altro ex rosanero permette al Brescia di pareggiare i conti: Stefano Moreo fornisce l'assist decisivo per la rete Jagiello.

Stesso risultato anche per il Como, i lariani vengono fermati in casa dal Crotone. Succede tutto nel primo tempo, al rigore firmato da Cerri per i lombardi al minuto 22, risponde un altro calcio di rigore, trasformato da Maric al ventinovesimo. Ottiene tre punti importanti invece l'Ascoli, che si impone 3-1 al "San Vito-Marulla" di Cosenza e si porta in zona playoff. Infine, pari a reti bianche a Ferrara tra Spal e Pisa, ma nonostante il pareggio esterno i toscani rimangono al comando della classifica.

Di seguito la classifica aggiornata:

Pisa 39

Brescia 38

Benevento 35

Cremonese 35*

Monza 35

Lecce 34**

Frosinone 34

Ascoli 32

Cittadella 29**

Perugia 28*

Como 26

Ternana 24

Parma 23*

Reggina 23

SPAL 22

Alessandria 20*

Cosenza 16*

Crotone 12*

Pordenone 8

Vicenza 7***

*una partita in meno