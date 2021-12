Serie B, 16a giornata: Brescia-Monza per la A. Como-Pisa, La Gumina sfida Lucca

La preview del sedicesimo turno di Serie B che si aprirà con Perugia-Vicenza e si chiuderà con Alessandria-Cittadella. In mezzo tanto spettacolo con il big match Brescia-Monza e la sfida tra due ex bomber del Palermo.

Mediagol (dr) ⚽️

Il campionato di Serie B riparte con il Brescia di Filippo Inzaghi capolista del torneo alla vigilia della sedicesima giornata.Rondinelle reduci dal blitz esterno contro il Parma degli ex rosanero Beppe Iachini e Franco Vazquez, saldamente in vetta in virtù del pari casalingo del Pisa contro il Perugia. Toscani di D'Angelo che hanno sprecato un calcio di rigore all'81' fallito dall'ex bomber del Palermo, Lorenzo Lucca.

L'anticipo in programma venerdì, con inizio alle ore 20:30, al "Renato Curi" vedrà opposti Perugia, alle soglie della zona play-off, e Vicenza, penultimo in classifica a -7 dalla zona play-out. Club veneto che mastica amaro per la sconfitta interna contro il Benevento nel turno precedente, beffardamente patita in pieno extra time grazie al gol 2-3 siglato da Federico Barba.

Il programma delle gare del sabato si apre alle 14 con Benevento-Pordenone: sulla carta gara abbordabile per le "Streghe", a patto di non sottovalutare il momento positivo vissuto dai friulani che nello scorso match hanno superato per 2-0 l'Alessandria. Calcio di inizio al medesimo orario per Crotone e SPAL che si sfideranno all'Ezio Scida" in cerca di riscatto dopo le rispettive sconfitte subite nella giornata scorsa. Altro match molto interessante sarà quello tra Frosinone e Ternana, con i neopromossi umbri guidati da Cristiano Lucarelli che hanno completato il rodaggio dopo un avvio di stagione poco confortante e puntano ad agganciare i ciociari al settimo posto, in zona play-off, a quota 24 punti.

Al "Via del Mare", alle 16.15 sarà la volta del Lecce, forte della presenza in organico del capocannoniere del torneo cadetto, Gabriel Strefezza, seguito nella speciale graduatoria dei bomber dal compagno Massimo Coda. Salentini che affronteranno in casa la Reggina che viene da ben tre sconfitte consecutive.

La sequenza di sfide domenicali verrà inaugurata dal match tra Como e Pisa, con entrambe le squadre che hanno pareggiato nel precedente turno. Sarà un incontro interessante per i tifosi del Palermo perché vedrà opporsi due ex centravanti dei rosanero, ovvero Antonino La Gumina e Lorenzo Lucca. Il Parma, sorpresa in negativo di questo avvio di campionato, affronterà in trasferta un Ascoli in striscia positiva di risultati.

Altra gara di cartello al "Mario Rigamonti", Il Brescia cercherà di mantenere il primato in un match per nulla facile contro un Monza che da oltre due mesi è imbattuto e che si trova attualmente al quinto posto.

Chiuderà la sedicesima giornata il posticipo serale Alessandria-Cittadella con la squadra piemontese che deve mantenere le distanze dalla zona retrocessione e con i veneti che vogliono ritornare nella zona play-off per continuare a coltivare il sogno Serie A.