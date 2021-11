Serie B, 12a giornata: derby tra Cosenza e Reggina. Il Pisa di Lucca vs il Cittadella

Alle porte la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Il turno inizia con l'anticipo del venerdì tra Cosenza e Reggina. Domenica big match Benevento-Frosinone, alle 20:30 il Cittadella ospita il Pisa

⚽️

Al via la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Il primo anticipo, in programma quest'oggi, è il Derby della Calabria tra Cosenza e Reggina, con gli ospiti che vantano un ottimo ruolino di marcia dall'inizio del torneo cadetto e che attualmente si trovano al quarto posto con diciannove punti, in compagnia del Benevento.

Proprio i sanniti scenderanno campo sabato 6 novembre nel match di cartello del dodicesimo turno presso lo stadio "Ciro Vigorito" contro il Frosinone. I gialloblu sono reduci da quattro risultati utili di fila che gli hanno permesso di rimanere incollati alla scia playoff . Il turno del sabato vede protagonista anche il Como dell'attaccante ex Palermo, Antonino La Gumina, in casa contro il Perugia. I lariani, dopo un inizio di campionato incerto, hanno trovato la quadratura, collezionando quattro vittorie nelle ultime cinque gare disputate. Sfida, invece, per risalire dal fondo della classifica quella tra l'Alessandria e la Ternana. Entrambe le squadre non portano bottino pieno a casa da due gare e l'obiettivo è quello di abbandonare la zona play out quanto prima.

Sabato alle ore 16:15, presso lo stadio "Mario Rigamonti" di Brescia, in campo i padroni di casa contro il Pordenone. I ramarri occupano l'ultimo posto in classifica e non hanno ancora vinto in Serie B ma hanno conquistato, nelle ultime due gare disputate, altrettanti pareggi contro compagini blasonate come Pisa e Cremonese. I lombardi inseguono, d'altronde, proprio il Pisa primo in classifica e distante meramente una lunghezza dopo gli ultimi risultati non particolarmente infelici dei nerazzurri. Chiudono il turno del sabato, alle ore 14, Cremonese-Spal e Ascoli-L.R Vicenza.

Domenica 7 novembre apre la giornata la gara tra Lecce e Parma, importante per i padroni di casa per mantenere la marcia di Pisa e Brescia in testa alla classifica. I salentini hanno perso una sola volta quest'anno, mentre il Parma di Gigi Buffon ha avuto un rendimento altalenante. I ducali hanno comunque conquistato due vittorie nei due turni precedenti contro L.R Vicenza e Cittadella, in cui proprio il portiere ex Juventus, capitano degli emiliani, ha inciso nettamente, parando un rigore alla squadra granata. Alle ore 16:15, invece, in campo Crotone e Monza, unica gara del pomeriggio domenicale.

Alle ore 20:30 il posticipo della dodicesima giornata, in campo allo stadio "Piercesare Tombolato" il Cittadella e la capolista Pisa. Gli ospiti non vincono da quattro gare in Serie B ma occupano ancora la testa della classifica, mentre l'ex attaccante del Palermo, Lorenzo Lucca, capocannoniere del campionato cadetto, è a secco da altrettante gare con l'ultimo gol risalente alla vittoria contro la Reggina.