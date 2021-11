Serie B, 11a giornata: Pisa fermato dall’Ascoli, ok Brescia. Risultati e classifica

Conclusa l'undicesima giornata del campionato di Serie B. Pisa che rallenta la corsa per il primo posto, solo un pareggio con l'Ascoli. Vincono e accorciano sui nerazzurri Brescia e Lecce. Male Ternana e Reggina

⚽️

Terminata con i posticipi delle 18 l'undicesima giornata di Serie B. Solo un punto per il Pisa contro l'Ascoli, i nerazzurri passano in vantaggio al minuto 24 con la rete di Massucci, firmata su un assist fornito dall'attaccante ex Palermo, Lorenzo Lucca. Allo scadere della prima frazione è però Dionisi a condurre i marchigiani al pareggio, trasformando un rigore concesso dall'arbitro Marcenaro.

Vincono Brescia e Lecce, accorciando la distanza con i toscani al primo posto. Nell'anticipo delle 12:30, le rondinelle espugnano di misura il "Ciro Vigorito" di Benevento, in gol allo scadere Tramoni. Giallorossi invece si impongono in casa contro il Cosenza per 3-1.

Male la Ternana, alla seconda sconfitta consecutiva, che cade in casa contro il Como. Gli umbri sprecano subito una chance al minuto 5 quando Donnarumma fallisce un calcio di rigore. I lariani quindi salgono in cattedra passando in doppio vantaggio, al minuto 16 con Vignali e al minuto 52 con l'ex Palermo, Antonino La Gumina, al terzo gol in campionato. Non basta ai padroni di casa la rete di Cesar Falletti.

Di seguito risultati e classifica dell'undicesimo turno:

RISULTATI

Benevento-Brescia 0-1

Frosinone-Crotone 2-1

Lecce-Cosenza 3-1

Monza-Alessandria 1-0

Reggina-Cittadella 0-1

Spal-Perugia 1-2

Ternana-Como 1-2

Parma- L.R Vicenza 1-0

Pisa-Ascoli 1-1

Pordenone-Cremonese 2-2

CLASSIFICA

Pisa 22

Brescia 21

Lecce 20

Benevento 19

Reggina 19

Frosinone 18

Cremonese 18

Perugia 17

Monza 17

Como 16

Cittadella 16

Parma 16

Ascoli 15

Cosenza 14

SPAL 13

Ternana 13

Alessandria 8

Crotone 7

Vicenza 4

Pordenone 3