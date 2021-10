Serie B, 10a giornata: vince il Parma, pareggio per il Pisa. La classifica aggiornata

Concluse le gare del giovedì, valide per la decima giornata di Serie B, nel secondo turno infrasettimanale della stagione. Vincono Parma e Benevento, termina in pareggio il big match tra Cremonese e Pisa. Bene Reggina e Como

Terminate le gare del giovedì valide per la decima giornata di Serie B. Vincono Como, Parma, Benevento e Reggina, solo un pareggio per il Pisa nel big match con la Cremonese.

Il Pisa dell'ex Palermo, Lorenzo Lucca, non va oltre il pari con la Cremonese. La capolista del campionato cadetto passa in vantaggio allo scadere del primo tempo con Beruatto. Nella seconda frazione i nerazzurri non riescono a chiudere la gara, nell'ultimo minuto di recupero ci pensa Daniel Ciofani a firmare il pareggio per i padroni di casa, per l'1-1 finale.

Colpo del Parma in casa del Cittadella. Dopo il rigore sbagliato dai padroni di casa con Antonucci, i ducali sbloccano la gara con l'ex rosanero Franco Vazquez, raddoppiando nel secondo tempo con Benedyczack. A nulla serve la rete di Baldini al minuto 78, ai granata non riesce la rimonta. Vince anche il Como sul Pordenone grazie alla rete di Antonino La Gumina, attaccante ex Palermo, che al minuto sette porta in vantaggio i lariani.

Tre punti importanti per il Benevento, vittorioso per 2-0 allo stadio "Ezio Scida" di Crotone. Basta un gol per tempo ai giallorossi per imporsi sulla squadra allenata da Francesco Modesto, ci pensano Letizia e Lapadula. Terza vittoria consecutiva per la Reggina, che vince sul campo del Perugia per 2-0. Entrambe le reti nel primo tempo per gli ospiti, gol di Galabinov e Bellomo.

Di seguito la classifica aggiornata:

Pisa 20

Brescia 18

Lecce 17

Cremonese 16

Benevento 16

Reggina 16

Frosinone 15

Ascoli 14

Perugia 14

Cosenza 14

Monza 14

Cittadella 13

Ternana 13

Spal 13

Parma 10

Como 10

Alessandria 8

Crotone 7

Vicenza 4

Pordenone 2