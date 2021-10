Serie B, Cittadella-Parma: vantaggio ducale, in gol l’ex Palermo Vazquez

Nei match delle 20:30 validi peer la decima giornata di Serie B, il Parma è in vantaggio sul Cittadella grazie alla rete dell'ex Palermo, Franco Vazquez

Sono in corso i match delle 20:30 di Serie B, validi per la decima giornata del campionato cadetto. Il Parma sblocca la gara del "Piercesare Tombolato" contro i padroni di casa del Cittadella, in gol l'ex Palermo Franco Vazquez al minuto 23.