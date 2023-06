Sampdoria, Quagliarella: “Io a disposizione della nuova proprietà”

"La nuova proprietà - prosegue Quagliarella - deve innanzitutto completare l’iter per il passaggio. Poi faranno l’organigramma. Il cambio di proprietà porta sempre una ventata di entusiasmo. Sei affascinato, c’è curiosità per quali novità ci saranno, i progetti. So chi è Radrizzani, uomo di calcio. Poi ripeto, se mi vogliono eccomi. In primis da calciatore. Se ci sono altri progetti, li prendo in considerazione”.