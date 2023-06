Sampdoria, corsa per l’iscrizione in B: Radrizzani-Manfredi tra stipendi e creditori

Corsa contro il tempo per la nuova Sampdoria. Radrizzani ed il socio Manfredi, poli di riferimento della proprietà che ha rilevato il club blucerchiato stanno cercando di fare fronte ad una pesante situazione debitoria ereditata dalla precedente gestione, nell'intento di rientrare in tutti i parametri normativi utili all'ottenimento dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sui primi step compiuti dagli acquirenti che si prefiggono di salvare dal baratro e rilanciare in prospettiva la gloriosa e blasonata società genovese. Primo significativo e concreto atto, il pagamento ai calciatori degli stipendi di gennaio, febbraio e marzo 2023, per un esborso complessivo di circa 13,5 milioni. Pagamento avvenuto con una decina di giorni di ritardo dalla scadenza del 30 maggio, che non scongiurerà il fardello dalla penalizzazione di quattro punti con cui iniziare il prossimo torneo. L'aspetto più complesso è relativo al processo di ristrutturazione e ridimensionamento del debito, da ridurre quanto prima dagli attuali 150 milioni a circa 80-90 milioni. Banche e agenti tra i principali creditori, Manfredi della Gestio Capital ha già avviato i contatti per concordare modalità, tempi ed operazioni di stralcio dei debiti con le parti. La strada appare in salita, ma filtra un moderato ottimismo dopo i primi approcci. Fondamentale vidimare e certificare gli accordi per il rientro dal debito con i soggetti coinvolti, al momento pare che siano state gettate basi concrete con circa la metà dei creditori tra gli agenti. Il tempo è il principale avversario da battere per la nuova proprietà doriana, il 16 giugno è in programma la prossima assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio ed entro il 20 dello stesso mese bisognerà ottemperare all'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie B.