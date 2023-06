Reggina, iscrizione a rischio? Dubbi su pagamento legato agli accordi col Tribunale

Iscrizione ancora con il punto interrogativo per la Reggina, che ha presentato la domanda entro la deadline fissata per martedì 20 giugno. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport" mancherebbe un pagamento da 757mila euro legato al piano di ristrutturazione del debito concordato con il Tribunale di Reggio Calabria. Assenza che dovrebbe essere dovuta al fatto per il Tribunale tale somma deve essere pagata entro il 30 giugno.