Reggiana, Nesta: “Non penso alla A, serve umiltà. Ancelotti si è raccomandato…”

"La Nazionale e le Nazionali in generale hanno avuto anni così e così, ma il talento in Italia c'è, uscirà e torneremo alla grande". Lo ha detto Alessandro Nesta , intervistato ai microfoni di Sky Sport. Diversi i temi trattati dal nuovo allenatore della Reggiana : dalla scelta di tornare ad allenare, al prossimo campionato di Serie B che vedrà protagonista anche la squadra neopromossa in cadetteria.

"Sono stato due anni a casa dopo la fine della mia esperienza a Frosinone, ho fatto il padre. Ho avuto chiamate ma non sono mai tornato. Questa è una chiamata interessante, una piazza con grande storia e penso che per me sia una grandissima occasione, che non mi sono fatto scappare. Riparto carico, ho tanta voglia di rimettermi in gioco e di sentire la pressione addosso. Mi manca l'adrenalina del campo, non posso fare a meno della competizione: è questo quello che mi ha spinto a rimettermi in gioco, sono pronto. Reggio Emilia è una terra che ho conosciuto grazie a mister Ancelotti, che abita qui vicino. Ci siamo sentiti e si è raccomandato di fare bene, di non fare brutte figure. Il mister mi ha allenato per tantissimi anni e il suo insegnamento più grande è quello di essere sé stessi".