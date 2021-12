Potenza, rinforzi cercasi a gennaio: si punta l’ex Palermo Mattia Felici. Le ultime

Il Potenza sonda il terreno per Mattia Felici, attaccante del Lecce, ex rosanero nella stagione 2019-2020

Il Potenza è già al lavoro per l'imminente sessione di calciomercato estiva. La compagine lucana occupa attualmente il penultimo posto della classifica del girone C, solamente davanti alla Vibonese. La dirigenza rossoblu sonda il primo possibile colpo per gennaio, si tratta dell'esterno ex Palermo, Mattia Felici. Come riportato da tuttopotenza, il giocatore attualmente in forza al Lecce potrebbe rappresentare un rinforzo molto importante per una squadra con problemi realizzativi significativi, mostrati in questa prima parte di stagione.