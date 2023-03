Pisa-Palermo 1-1, le pagelle dei quotidiani: Verre e Di Mariano ispirati, Brunori…

Uno a uno. Questo il risultato del match all'Arena Garibaldi, in cui il Palermo è stato raggiunto dal Pisa nei minuti finali di gara. Un risultato bugiardo considerando la prestazione più che positiva della formazione di Eugenio Corini che si rammarica per non aver chiuso la gara nelle numerose occasioni create, specialmente nel primo tempo.

I rosanero, dopo essere andati in vantaggio con Di Mariano nel primo tempo, hanno subìto il pareggio all'86 con il gran gol di Sibilli. Una prestazione gagliarda e ordinata da parte del Palermo che avrebbe, probabilmente, meritato qualcosa in più dal punto di vista dei punti portati a casa. Pesa ai fini del risultato il quarto errore dal dischetto in campionato di Matteo Brunori. Il Palermo conquista, dunque, un punto contro il Pisa al termine del match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie B. Si tratta del quarto pareggio di fila ottenuto da Pigliacelli e compagni dopo quelli contro Frosinone, Sudtirol e Ternana.