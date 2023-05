Pavoletti: “Non vedo l’ora di fare felice Ranieri. I playoff vanno oltre la ragione”

"Non mi aspettavo di giocare, mi sono trovato in campo con piacere. L’infortunio è stato subdolo, non sapevo le tempistiche e sono passati quattro mesi. Ho un po' perso la fiducia e le misure, la squadra sta bene e ha sopperito alla mie mancanze in campo. Con Lapadula ci siamo sempre voluti bene, anche quando facevamo staffetta con Liverani. Ora abbiamo giocato poco insieme per colpa mia, oggi è la prima volta che giocavo con Mancosu. Lapadula è il bomber e devo fare io il lavoro sporco per lui, oggi ho ritrovato un po' di benzina nelle gambe. Questi 90 minuti mi mancavano da un girone. Quest’anno ho giocato poco, volevo spaccare il mondo e riportare il Cagliari in Serie A e stare a casa non è stato bello. Ranieri ha sempre avuto buone parole per me e non vedo l’ora di farlo felice. Ieri sera ho saputo che avrei giocato titolare, non ci credevo. Mi preparo sempre al meglio.