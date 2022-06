Parma, Vazquez sul futuro: “Voglio finire la mia carriera dove l’ho cominciata”

Vazquez sogna un ritorno nel club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Non si tratta del Palermo, bensì del Belgrano in Argentina

Nonostante un'ottima stagione a livello realizzativo a Parma, Franco Vazquez non sembra immaginarsi il proprio futuro ancora in maglia crociata. Una stagione decisamente al di sotto delle aspettative dei ducali nonostante un calciomercato stellare per un club di Serie B, potrebbe spingere campioni come "El Mudo" a cambiare aria nell'attuale sessione estiva. L'ex Palermo è tornato nella sua Argentina per salutare i tifosi del Belgrano, club che lo ha lanciato tra i professionisti nel 2007. Queste le dichiarazioni dell'italoargentino raccolte da Parmalive.com: