Parma, Pederzoli: “Da gennaio inizia altro campionato. Mercato può spostare equlibri”

“I frutti di un percorso. Che come tutti i percorsi ha avuto alti e bassi poi di nuovo alti, curve improvvise e intoppi. L’importante è avere la forza di restare coerenti rispetto a quanto ci si è prefissati. Ci godiamo le cose belle che fino a qui abbiamo fatto, ma occorrerà continuare a pedalare al massimo. Perché la serie B continua a essere caratterizzata dall’equilibrio e non è un luogo comune: è un campionato che più di tutto ti richiede di essere sempre mentalmente al 100% altrimenti si può perdere con tutti. E non è un luogo comune nemmeno il fatto che da gennaio inizia un altro campionato col mercato che può spostare determinati equilibri. Quanto a noi pensiamo di avere una rosa forte e completa, ma si resta sempre vigili in una sessione come quella invernale sempre un po’ particolare“.