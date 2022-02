Parma, Iachini presenta i nuovi arrivati: “Simy garantisce gol, Pandev porta qualità”

Il tecnico del Parma Iachini deve risalire la classifica di Serie B e per farlo si farà aiutare dai nuovi arrivati Simy e Pandev

“Non può bastare. Serve lavorare tanto, dare la possibilità ai nuovi di inserirsi. Ad esempio Simy e Pandev sono con noi da pochi giorni. Simy è reduce dal Covid-19, è stato positivo dieci giorni fa. Ma solo loro possono sapere come stanno, glielo chiederò alla vigilia. Quando siamo partiti l’ho detto subito: a gennaio non è sempre facile fare tutto, nel complesso però abbiamo fatto il massimo per inserire calciatori che potessero dare un po’ di tasso tecnico in più, lo spessore dal punto di vista dell’esperienza. Abbiamo aggiunto qualche gol con Simy, abbiamo preso Pandev che ha qualità. Abbiamo voluto di proposito inserire dei ragazzi che possano darci qualcosa in più da questo punto di vista. Serve la scintilla per riattivare l’entusiasmo in questo gruppo. Solo così possiamo pensare di risalire la classifica. Il problema è anche mentale. Quando un gruppo retrocede, anche se ne mandi via sei o sette e ne resta qualcuno, quelli che arrivano se non hanno il pensiero positivo rischiano di subire la retrocessione di riflesso“.