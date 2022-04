Parma, Iachini: “Flop in Serie B? Franco Vazquez non è bastato. Buffon ha chiuso…”

L'ex allenatore del Palermo Iachini commenta così la stagione fallimentare del Parma, ormai fuori a sorpresa dai playoff di Serie B

"Non siamo riusciti ad andare ai playoff per tante problematiche. Non siamo riusciti a ribaltare la stagione, purtroppo troppi problemi hanno influenzato il nostro percorso. Però ce la siamo giocata con tutti, creando tanto. Siamo cresciuti come collettivo, ma il vestito che abbiamo costruito dopo gennaio è stato forzato per rincorrere. Vazquez trequartista e Man esterno ci hanno dato qualcosa in più, poi abbiamo perso Inglese che non lo abbiamo mai avuto. Cassata non c'è mai stato. Buffon lunedì ha avuto un riacutizzarsi e ha finito la stagione. Il mio futuro? Parlo con società, presidente e tutti. Non sono Padre Pio, ma ho vinto 4 campionati, fino a maggio resterò, se si vuole proseguire a fare un certo tipo di lavoro si continuerà. In pochi mesi non potevo fare miracoli".