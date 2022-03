Parma-Cittadella 1-1: solo pari per Iachini in superiorità numerica. Vazquez a secco

L'anticipo di Serie B tra Parma e Cittadella si è concluso 1-1 al Tardini. Un pareggio che non lascia contenti i ducali di Iachini

Il Parma ha sprecato un'occasione per riavvicinarsi a posizioni più importanti in classifica in Serie B. Al "Tardini" i ducali non sono andati oltre il pareggio contro il Cittadella, seppur recuperando l'iniziale vantaggio ospite.