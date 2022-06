Palermo in Serie B, ecco le squadre del campionato 2022/23: elenco definitivo e date

E' il Palermo l'ultima squadra della Serie C a conquistare il pass per il campionato cadetto. Dopo Sudtirol, Bari e Modena, la finale dei playoff di Serie C ha determinato la quarta formazione promossa in Serie B. In virtù del successo per 1-0 ottenuto a Padova all'andata e di quello replicato al Barbera stasera nel ritorno della finale play-off di Serie C i rosanero tornano in cadetteria tre anni dopo il fallimento della vecchia società, andando a completare il quadro delle 20 squadre della categoria.