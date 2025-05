Palermo, il resoconto dei prestiti: quale futuro per Henry, Baniya e Audero?

Siamo arrivati al termine della stagione per il Palermo, una stagione abbondantemente sotto le aspettative, conclusasi con la sconfitta nei playoff contro la Juve Stabia ai quarti per 1-0.

Sono stati diversi gli innesti arrivati in questa stagione e, malgrado ciò, gli uomini di Dionisi non sono riusciti ad essere all’altezza delle aspettative di inizio anno;tra i vari arrivi, spiccano i prestiti di Audero, Baniya e Henry.

Discorso diverso per Baniya, il centrale turco arrivò nell’Agosto 2024 in prestito oneroso per circa €450.000 con diritto di riscatto fissato a €1.400.000, in caso di approdo in Serie A, dai turchi del Trabzonspor. Una stagione molto deludente quella di Baniya, che verrà ricordata principalmente per il grave errore sul gol della Juve Stabia ai playoff. Il suo futuro sembra essere sempre più lontano da Palermo.