Palermo, Giacomo Corona convince tutti: Inzaghi è soddisfatto

L'attaccante classe 2004, dopo delle esperienze in prestito, sta convincendo Inzaghi con allenamenti ad alta intensità

⚽️ 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 07:46)

Di Giuseppe Donato

Giacomo Corona, dopo l’esperienza in Serie C con la maglia del Pontedera — con cui ha messo a referto 10 reti e 5 assist — è partito per il ritiro in Valle d’Aosta con un obiettivo preciso: convincere Filippo Inzaghi. Un obiettivo che, al momento, sembrerebbe essere stato centrato grazie ad allenamenti intensi e cinque reti nelle prime due amichevoli stagionali, contro la Rappresentativa Valle d’Aosta e il Paradiso FC, squadra militante nella terza serie svizzera.

Il classe 2004, oltre ad aver segnato, ha offerto in entrambe le gare — pur non particolarmente indicative per il basso livello degli avversari rispetto alla rosa rosanero — prestazioni generose, contraddistinte da altruismo, determinazione e grande impegno.

Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa, ha lasciato intendere che il figlio di Giorgio Corona, ex attaccante di Messina e Catania, sia vicino alla conferma in maglia rosanero: “I giovani ce li teniamo, perché sono forti: Peda, Vasic e Corona possono darci qualcosa di importante.”

Un’ulteriore dimostrazione che Giacomo stia convincendo e che il suo lavoro possa presto essere premiato con una permanenza nella squadra della città in cui è nato.

Ritagliarsi spazio non sarà semplice, considerando la concorrenza di un pacchetto offensivo che comprende Pohjanpalo, Brunori e Le Douaron. Ma la fiducia di Inzaghi — uno che di attaccanti se ne intende — rappresenta un primo, importante passo verso un futuro che si preannuncia promettente.

LE ULTIME ESPERIENZE IN PRESTITO

Giacomo Corona milita nel Palermo dal 2012, con alle spalle tre esperienze in prestito: al Torino, all’Empoli e, infine, al Pontedera, forse la più significativa. Con i granata ha giocato tra Under 18 e Under 19, mettendo a referto complessivamente 12 reti. Le sue prestazioni hanno poi attirato l’interesse dell’Empoli, che lo ha prelevato in prestito secco. Con la maglia azzurra, nella sua prima vera stagione in Primavera 1, ha sorpreso tutti segnando ben 19 reti.

Nonostante ciò, il Palermo ha deciso di non puntare ancora su di lui — una decisione non condivisa da tutti— cedendolo al Pontedera a titolo temporaneo, dove ha realizzato 11 reti alla sua prima stagione da professionista.