Palermo, GDS: “Occhio ai cartellini, rebus Gomes. Un giallo può costare il primo turno playoff”

Attenzione ai quattro diffidati in casa palermo, in caso di giallo salterebbero il primo turno dei playoff.

Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Alessandro Arena, sottolinea con grande attenzione la questione dei cartellini nella gara antecedente ai play-off per il Palermo contro la Carrarese. Dionisi dovrà gestire attentamente la questione cartellini: quattro giocatori sono in diffida Gomes, Lund, Magnani e Nikolaou e un’ammonizione li escluderebbe dal primo turno dei play-off. A centrocampo mancherà già Blin per squalifica, e questo rende particolarmente delicata la posizione di Gomes, che in condizioni normali sarebbe un titolare certo.