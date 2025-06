Palermo, GDS: “Al via la nuova era Inzaghi-Osti”

Il Palermo è pronto a voltare pagina: con la chiusura ufficiale del rapporto tra Filippo Inzaghi e il Pisa, l’annuncio del suo arrivo in rosanero è ormai questione di giorni. Il club siciliano si prepara così a inaugurare una nuova fase tecnica e sportiva, con l’ex tecnico di Milan e Reggina che guiderà la squadra in Serie B. Al suo fianco ci sarà il direttore sportivo Osti, che ha appena rinnovato il contratto per un'altra stagione.