Palermo, estasi rosanero al Barbera: battuto il Bari 2-0, seconda vittoria consecutiva e grande prestazione

Il Palermo vince 2-0 contro il Bari, regalando una prestazione di grande solidità, coesione, impegno, corsa e sacrificio. Il Renzo Barbera esplode di gioia, gremito da 32 mila tifosi rosanero, con un entusiasmo sempre più in crescita. Dopo 75 minuti di dominio della squadra di Inzaghi, Le Douaron e Gomes hanno siglato le reti decisive.