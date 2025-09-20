Il Palermo vince 2-0 contro il Bari, regalando una prestazione di grande solidità, coesione, impegno, corsa e sacrificio. Il Renzo Barbera esplode di gioia, gremito da 32 mila tifosi rosanero, con un entusiasmo sempre più in crescita. Dopo 75 minuti di dominio della squadra di Inzaghi, Le Douaron e Gomes hanno siglato le reti decisive.
Il commento
Palermo, estasi rosanero al Barbera: battuto il Bari 2-0, seconda vittoria consecutiva e grande prestazione
PRIMO TEMPO
La sfida si apre con una ghiotta occasione per il Palermo: cross di Palumbo dalla trequarti e colpo di testa di Brunori, sul quale Cerofolini interviene in modo provvidenziale. Al 9' Antonio Palumbo va vicino alla prima rete con la maglia dei siciliani, con un tiro che si spegne a lato di pochissimo. Al 13' arriva la prima occasione importante per il Bari con Moncini, che da un traversone di Castrovilli colpisce di testa, spedendo a lato di pochissimo. Al 22' un altro intervento di Cerofolini nega la rete dell'1-0 al Palermo: Ceccaroni calcia con il mancino da fuori area, trovando il portiere ex Fiorentina, che gioca un ruolo da protagonista anche al 32': Gyasi scivola nel momento del tiro, raccoglie Palumbo che calcia di prima intenzione, ma, attentissimo l'estremo difensore della formazione pugliese che manda in angolo. Al 45' sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpo di testa di Ceccaroni, allontanato dalla difesa barese a pochi passi dalla linea di porta. Nel complesso un primo tempo entusiasmante, pieno di occasioni, un po' meglio il Palermo, che ha creato le occasioni più ghiotte del match.
SECONDO TEMPO
Il Palermo carica anche nel secondo tempo: Brunori va in gol al 57', ma viene beccato in fuorigioco. Il Bari nella seconda frazione non scende in campo con la stessa determinazione del primo, subendo il dominio del possesso palla della squadra di Inzaghi. Questo controllo viene premiato al 76', con Le Douaron che porta avanti in suoi con una bella rete: rimessa lunga di Augello, il francese vince un rimpallo, si gira rapidamente e batte Cerofolini. La formazione di Caserta dopo ci prova, ma Gomes chiude il match al 92' con una bella conclusione all'incrocio dei pali. Palermo-Bari, termina 2-0 in favore dei rosanero, che conquistano la seconda vittoria consecutiva.
